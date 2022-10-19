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بريطانيا.. وزير النقل غرانت شابس وزيرا جديدا للداخلية

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بريطانيا.. وزير النقل غرانت شابس وزيرا جديدا للداخلية
Legion-Media Justin Ng / Avalon
وزير الداخلية البريطاني الجديد غرانت شابس
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أعلن مكتب رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس عن تعيين وزير النقل غرانت شابس وزيرا جديدا للداخلية في أعقاب استقالة سويلا برافرمان من هذا المنصب.

ويشار إلى أن غرانت شابس (54 عاما) كان وزيرا للنقل منذ 2019 في حكومة بوريس جونسون.

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ومن بين المبادرات التي تقدم بها الوزير مشروع القانون الذي يسمح للحكومة البريطانية باحتجاز أي طائرة روسية في أجواء المملكة المتحدة، والحظر على دخول السفن الروسية للموانئ البريطانية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان شابس يترشح لزعامة حزب المحافظين في أعقاب استقالة بوريس جونسون، لكنه سحب ترشيحه في المراحل المبكرة من السباق.

يذكر أن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان قدمت استقالتها من المنصب يوم الأربعاء بعد 43 يوما فقط من توليها الحقيبة الوزارية، وذلك بسبب استخدامها بريدها الشخصي لأغراض العمل.

المصدر: تاس

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