مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يكشف ضعف جيش بلاده

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق روبرت أوبراين، عن ضعف الجيش الأمريكي وعدم القدرة على شن حرب شاملة.

وقال أوبراين خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، مستشهدا ببيانات بحثية من مؤسسة "هيريتيج"، تشير إلى أن القوات البرية لديها القليل من الإمكانات، والقوات الفضائية البحرية والعسكرية ضعيفة، والقوة الجوية ضعيفة للغاية. ويشير التقرير إلى أن قوات المارينز والقوات النووية فقط هي الأكثر فعالية.

وأضاف أوبراين أن هناك نقصا كبيرا في الأفراد في الجيش، وبحسب الدراسة، "15 ألف شخص في القوات البرية و7 آلاف في الحرس الوطني. وأكملت القوات البحرية والجوية عشرة في المائة فقط من الإضافة".

وأكد، أن ما يقرب من 20 ألف جندي تقاعدوا فقط بسبب عدم وجود لقاح ضد "كوفيد-19"، على الرغم من انتهاء الوباء، حيث قرر الجيش الأمريكي استبعاد الجنود الرافضين أخذ لقاح فيروس كورونا.

وقال أوبراين: "الجيش يعاني من نقص في منظومة جافلين، منظومات الدفاع الجوي المحمولة ستنغر، ليس لدينا ما نوفره لتايوان، لا يمكننا تحديث ترسانتنا النووية".

وأشار أوبراين إلى أن الزيادة في الإنفاق على صناعة الدفاع لا تحقق أي نتائج بسبب معدلات التضخم المرتفعة.

في وقت سابق، أشار ماكنزي إيجلن، الخبير في مجال الإستراتيجية الدفاعية، إلى أن الجيش الأمريكي لم يصل إلى هدف تجنيد جنود جدد، مشيرا إلى إن صعوبة المشكلة.

المصدر: سبوتنيك