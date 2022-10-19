بوشلين: الأحكام العرفية لن تؤثر على حقوق المواطنين

وصف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إدخال الأحكام العرفية في الكيانات الأربعة بأنه إجراء طبيعي وفي الوقت المناسب مؤكدا أن القرار لن يؤثر على حقوق المواطنين.

وقال بوشيلين: "أود أن أعلق بهذه الصيغة على مرسوم رئيس روسيا بشأن تطبيق الأحكام العرفية، بما في ذلك جمهورية دونيتسك الشعبية. أولا، أود أن أقول إن هذا أمر طبيعي وفي الوقت المناسب، لأننا الآن جزء من روسيا الاتحادية، وثانيا لن يؤثر هذا بشكل خاص وجذري على القيود المفروضة على حريات مواطنينا، لأننا نعيش في ظل الأحكام العرفية منذ ثماني سنوات ونصف السنة".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون اعتبارا من 20 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي