موسكو: روسيا وإسرائيل تؤكدان على مواصلة الحوار حول القضايا الدولية والإقليمية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والسفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي، يوم الأربعاء التزامهما بالحفاظ على حوار منتظم حول القضايا الدولية الراهنة.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "تم خلال المحادثة بحث القضايا الراهنة الخاصة بالعلاقات الثنائية، بما في ذلك توسيع التعاون في التجارة والاقتصاد وغيرها من المجالات. كما تم التأكيد على الموقف المتبادل للحفاظ على حوار منتظم حول القضايا الدولية والإقليمية".

المصدر: تاس