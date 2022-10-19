حاكم خيرسون: حالة "الأحكام العرفية" ستسهل العمليات القتالية ولن يكون هناك مزيد من الحديث مع النازيين

قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف إن إعلان حالة "الأحكام العرفية" سيسهل على الجيش القيام بمهامه قتالية، و"لن يكون هناك مزيد من المحادثات مع النازيين".

وأضاف ستريموسوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "الآن انتقل الوضع إلى اتجاه مختلف"، وانتهت المحادثات و"لن نلعب بعد الآن تلك الألعاب التي كنا نلعبها منذ ما يقرب من سبعة أشهر".

بدوره قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، في مقابلة مع وكالة "تاس"، إن قرار فرض حالة "الأحكام العرفية" في منطقة زابوروجيه جاء في الوقت المناسب.

كما أعرب عن ثقته أنه "في المستقبل القريب سنشهد تطبيق إجراءات محددة على الأرض".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق اليوم الأربعاء، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، عن نظام حالة "الاحكام العرفية" في أراضي جمهوريتي دونيتسك الشعبية، ولوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

المصدر: وكالات