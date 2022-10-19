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ملصقات في شوارع بودابست: "عقوبات بروكسل تدمرنا"!

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ملصقات في شوارع بودابست:
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انتشرت في شوارع العاصمة الهنغارية، بودابست ملصقات كتب عليها "عقوبات بروكسل تدمرنا".

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وتقول وسائل الإعلام إن الملصقات إعلان عن استطلاع للرأي العام على مستوى البلاد، وأن السلطات من خلاله ستتعرف على شعور السكان المحليين تجاه عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

يشار إلى أن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا قد تسببت في آثار عكسية مدمرة لاقتصاديات الدول الأوروبية، وقد ضغط بعضها على بروكسل للحصول على استثناءات، وخاصة هنغاريا (المجر).

المصدر: RT

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