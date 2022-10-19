أردوغان: المسلمون يؤمنون بالقدر!

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المسلمين يؤمنون بالقدر، وذلك خلال حديثه عن كارثة الانفجار بمنجم بولاية بارتن.

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وأضاف أردوغان، في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، "العدالة والتنمية"، اليوم الأربعاء: "نحن نؤمن بالقدر.. ونؤمن بوقوع الحوادث.. وإذا كان هناك تقصير ستتم المحاسبة، وإن كان هناك نقص في الإجراءات سيعالج، وسنقف إلى جانب عائلات الضحايا".



وأوضح: "تركيا دولة فيها 99% مسلمون.. والمسلمون يؤمنون بالقدر.. أما إذا كنت لا علاقة لك بالإسلام فلن تؤمن بالقدر.. نحن نأخذ بالأسباب، ونتوكل على الله، وبعد ذلك الأمور بيد الله"

ووجه رسالة لزعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو وأعوانه مفادها "أؤمن بالقدر، وأنت تستطيع أن لا تؤمن به كما تريد".

وتابع أردوغان: "في كل عام، نقوم بإجراء 4 عمليات فحص على الأقل لكل المناجم في تركيا للتأكد من كفائتها. ومنجم بارتِن هو من أكثر المناجم التي تجرى فيها عمليات الفحص، وآخر عملية فحص له كانت في أغسطس الماضي".



ونبه بأنه: "لا يجب أن يتم استغلال هذا الحادث سياسيا.. من يحاولون استغلال ذلك لا يعرفون نهائيا ما الإجراءات التي فعلناها ونفعلها"، موضحا: "لا يظنن أحد بأننا نتخلى عن عائلات عمال المناجم.. الدولة بكل مؤسساتها تقف إلى جانبهم".



وأكد الرئيس التركي على أنه ستتم محاسبة كل شخص يثبت بأنه تسبب بإهمال أو تقصير. وقال: "في كل دول العالم، تحدث حوادث المناجم، تسقط فيها أعداد كبيرة من الضحايا.. وفي تركيا قبل عام 2000 كانت هناك حوادث مناجم كثيرة جدا، وكانت هناك أعداد كبيرة من المناجم غير المرخصة تعمل في مناطق مختلفة في البلاد".

المصدر: RT