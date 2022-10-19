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كوخافي يطالب القادة العسكريين بمضاعفة حالة التأهب لدى الجنود في الضفة الغربية

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كوخافي يطالب القادة العسكريين بمضاعفة حالة التأهب لدى الجنود في الضفة الغربية
AFP
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أمر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، بعد انتهاء جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية القادة العسكريين في الضفة الغربية بمضاعفة حالة التيقظ والتأهب لدى الجنود.

ووفقا لكوخافي :"نحن لسنا في حالة تأهب أمني متواصلة وإنما في وسط موجة من العمليات العدائية المتفجرة"، معتبرا أن "تأهب وتيقظ المقاتلين هي التي ستحدد نتائج عمليات إطلاق النار".

وقال مسؤول عسكري لـ"كان" إن سلوكا مختلفا للمقاتلين كان سيمنع النتائج القاتلة التي شهدناها في العمليات الأخيرة (عمليات إطلاق النار شمالي نابلس في الضفة الغربية وفي حاجز شعفاط، والتي أدت إلى مقتل الرائد عيدو باروخ والرقيب نوعاة لازار).

المصدر: i24news

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