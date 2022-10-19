الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على مبيعات الأسلحة الإيرانية

كشفت صحيفة Politico أن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على قائمة من الأفراد والكيانات الإيرانية في غضون أيام بسبب مزاعم "بيع أسلحة إيرانية إلى روسيا".

وكشف مسؤولون ودبلوماسيون للصحيفة الأمريكية، أن بروكسل أعدت بالفعل قائمة جديدة بالعقوبات التي ستفرضها على طهران، معربين عن أملهم بأن يتم الاتفاق على حزمة العقوبات الجديدة اليوم، أو قبل عقد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة.

وأوضح أحد كبار المسؤولين أن "الهدف من الحزمة الجديدة من العقوبات، إرسال إشارة قوية إلى طهران".

في حين قال مسؤول آخر إن "مثل هذه العقوبات الفردية أسرع في التنفيذ من العقوبات الاقتصادية، التي تتطلب إطارا قانونيا جديدا وقد يكون لها تأثير ضئيل، بالنظر إلى أن إيران تخضع بالفعل لعقوبات اقتصادية ثانوية شديدة من الولايات المتحدة".

وسيجتمع دبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، في ما يسمى بمجموعة Relex لتوضيح آخر التفاصيل الفنية لحزمة العقوبات، والتي تهدف إلى معاقبة خمسة أفراد وثلاثة كيانات إيرانية.

وإذا سارت الأمور بسلاسة، يمكن أن يمنح سفراء الاتحاد الأوروبي مباركتهم السياسية للحزمة الجديدة في أقرب وقت اليوم.

المصدر: Politico