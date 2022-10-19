الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة قرب مطار بيلبيك في سيفاستوبول (فيديو)

قال عمدة مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجيف، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرة بالقرب من مطار بيلبيك في سيفاستوبول بالقرم.

وأضاف رازفوجيف في منشور: "في سيفاستوبول، أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي في الجانب الشمالي طائرة بدون طيار في منطقة مطار بيلبيك".

ولفت العمدة إلى أن جزءا من الحطام سقط على مبنى سكني في الجانب الشمالي، مما أدى إلى اندلاع حريق صغير تم إخماده بسرعة، دون وقوع إصابات.

المصدر: نوفوستي