صحيفة تركية: أمريكا تغرق مثل تيتانيك والأوركسترا تعزف وكأن شيئا لم يحدث !

كتب الصحفي التركي، عبد الله مراد أوغلو، بصحيفة "شفق" يقول إن واشنطن تخسر حلفاءها من خلال عدم احترام مصالحهم واستخدامها للقوة الغاشمة.

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وشدد مراد أوغلو على أن "الثقة هي المفهوم المركزي في العلاقات بين الناس وبين الدول. ولا يمكن كسب الثقة ولا الاحترام بالقوة الغاشمة"

ورأى الكاتب التركي أن الولايات المتحدة لا تلتزم بقواعد النظام الدولي التي تزعم أنها تحميها، مشددا على أن مشكلة السلطات الأمريكية تتمثل في أن واشنطن "ترى العالم كما تتخيله هي".

ومضى الكاتب في هذا السياق يقول: "هناك تعبير: ضع نفسك في مكان الآخر. أمريكا لا تفعل ذلك أيضا. أولئك الذين ينظرون إلى العالم بشكل مختلف عن أمريكا يُعلنون كأعداء لها. أمريكا تدمر، لكنها لا تستطيع أن تبني، لا تستطيع استعادة النظام، وما يسمى بـ (مشاريع البناء الوطنية) في أفغانستان والعراق ذهبت سدى".

وأشار مراد أوغلو إلى أن تصرفات الولايات المتحدة على المسرح العالمي "أدت إلى مقتل الملايين من البشر"، لافتا إلى أن التاريخ يعرف أمثلة حين "أدى مزيج سام من الغطرسة والقوة والوهم إلى تدمير المجتمعات".

وخلصت الصحيفة إلى أن "أمريكا مثل سفينة تيتانيك، التي بدت غير قابلة للغرق. فبينما يتم حشو الركاب في قوارب لإنقاذ حياتهم، تعزف أوركسترا السفينة الموسيقى وكأن شيئا لم يحدث".

المصدر: يني شفق