عضو سابق في الكونغرس الأمريكي تحدد قاسما مشتركا بين بايدن وهتلر

شبهت عضو الكونغرس السابق عن هاواي، تولسي غابارد، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأدولف هتلر، وادعت أن الرجلين يتشاركان على ما يبدو "العقلية نفسها" حول كيفية قيادة الدولة.

وغابارد التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستغادر الحزب الديمقراطي، انتقدت بايدن على خطابه الشهر الماضي في فيلادلفيا الذي تحدث فيه عن الرئيس السابق دونالد ترامب والتطرف المناهض للديمقراطية، وقالت: "عبر التاريخ، ننظر إلى القادة الاستبداديين والديكتاتوريين في البلدان الأخرى، وأنا متأكدة من أنهم جميعا يعتقدون أنهم يفعلون أفضل ما بوسعهم".

وأضافت: "حتى هتلر اعتقد أنه كان يفعل ما هو الأفضل لألمانيا، أليس كذلك؟ في عقله، وجد طريقة لتبرير الوسائل لتحقيق غايته"، معتبرة أنه "عندما يكون لدينا أشخاص بهذه العقلية، فإنه يتعين علينا القيام بكل ما يتطلبه الأمر، لأنه، كما قال الرئيس بايدن في ذلك الخطاب في فيلادلفيا، فإن أولئك الذين دعموا ترامب، والذين لم يصوتوا له هم متطرفون، ويشكلون تهديدا لديمقراطيتنا".

وكانت غابارد قالت إنه "لم يعد بإمكاني البقاء في الحزب الديمقراطي الذي يخضع حاليا للسيطرة الكاملة لعصابة نخبوية من دعاة الحرب، الذين يقسموننا عن طريق إضفاء العنصرية على كل قضية وإذكاء العنصرية ضد البيض، ويعملون بنشاط لتقويض الحريات المكرسة في دستورنا".

المصدر: "نيويورك بوست"