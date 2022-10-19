بوريل يعود للحديث عن الغابة والأدغال

رفض رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعتبار أن يكون تشبيه أوروبا بـ "حديقة" والعالم من حولها بـ"غابة" نوعا من أنواع العنصرية.

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وفي تعليق على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، حاول بوريل توضيح أن ما كان يقصده بكلمة "الغابة" هو زيادة سياسات القوة في العالم، مشيرا إلى أن "زيادة الفوضى وانعدام القانون في هذا العالم هو ما قصدته بكلمة "الغابة".

وشدد رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي قائلا إن إشارته إلى"الغابة ليس لها دلالة عنصرية أو ثقافية أو جغرافية. في الواقع ولسوء الحظ، فإن الغابة موجودة في كل مكان، بما في ذلك اليوم في أوكرانيا".

واعتذر بوريل لأولئك الذين فسروا استعارته على أنها "مركزية أوروبية استعمارية"، مضيفا قوله: "لدي أيضا خبرة كافية لفهم أنه لا أوروبا ولا الغرب مثاليان، وأن بعض الدول الغربية تنتهك القانون الدولي من وقت لآخر".

في وقت سابق، خلال كلمة ألقاها في مدينة بروج البلجيكية في مراسم افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية، قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي بوريل إن أوروبا "المتميزة" هي "حديقة"، والعالم من حولها "غابة" قادرة على غزو الآلية الأوروبية الراسخة".

وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وصف بوريل هذا، مؤكدا أن "مثل هذه المصطلحات الاستعمارية منقطعة عن الواقع، مع اقتراب عالم جديد متعدد الأقطاب".

كما ذكرت وكالة أنباء رويترز أن دولة الإمارات استدعت يوم الاثنين القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد وطلبت تفسيرا للتعليقات "العنصرية" التي أدلى بها رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي