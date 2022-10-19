إيلون ماسك: من أصل 25 ألف محطة فضائية Starlink في أوكرانيا يجري الدفع مقابل11ألفا فقط

قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، على تويتر إن عمل 11 ألف محطة من أصل 25 ألف محطة فضائية من Starlink في أوكرانيا يتم دفع تكاليفها من قبل العديد من البلدان والمنظمات والأفراد.

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن عمل 11000 محطة من أصل 25000 محطة إنترنت من محطات Starlink في أوكرانيا يتم دفع تكاليفها من قبل العديد من البلدان والمنظمات والأفراد، بينما تخسر SpaceX" عشرين مليون دولار شهريا عن الباقي.

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من جهتها قالت وزارة الدفاع الأمريكية سابقا إن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـ Musk أثبت فعاليته العالية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي