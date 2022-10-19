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نيبينزيا: الوضع في كوسوفو التهديد الأكبر على الأمن في البلقان

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نيبينزيا: الوضع في كوسوفو التهديد الأكبر على الأمن في البلقان
Legion-Media Lev Radin
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الوضع في إقليم كوسوفو الصربي لا يزال القضية الأمنية الرئيسية في منطقة البلقان.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن "كوسوفو لا تزال البؤرة الرئيسية للتوتر في البلقان، التي تقوض الجهود للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

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وأشار إلى أن "الوضع الأمني في الإقليم يتدهور باستمرار أيضا، ويتطلب اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي".

ولفت إلى تسجيل أكثر من 100 اعتداء على الصرب وممتلكاتهم والمقابر والمواقع الدينية المقدسة في كوسوفو منذ بداية العام.

وأعاد إلى الأذهان قرار بريشتينا حظر لوحات الأرقام الصربية في الإقليم، ما "دفع بالوضع إلى المرحلة الخطيرة وكاد أن يؤدي إلى إراقة الدماء".

المصدر: تاس

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