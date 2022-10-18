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الولايات المتحدة تقدم مساعدة لكوبا في إزالة آثار إعصار "إيان"

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الولايات المتحدة تقدم مساعدة لكوبا في إزالة آثار إعصار
AP Ramon Espinosa
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أعلنت الولايات المتحدة أنها ستخصص مليوني دولار لمساعدة كوبا في إزالة آثار إعصار "إيان" الذي ضرب الجزيرة في أواخر سبتمبر الماضي.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستقدم المساعدات العاجلة عبر وكالة التنمية الدولية (USAID)، وسيتم تقديم المساعدة لشركاء واشنطن الدوليين الذين يعملون مع كوبا بشكل مباشر.

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وقدم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا الشكر للولايات المتحدة نيابة عن السلطات الكوبية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعاملات بين الولايات المتحدة وكوبا محدودة للغاية، حيث لا تزال العقوبات الأمريكية ضد كوبا، والحظر التجاري قائمة منذ الستينيات من القرن الماضي.

وأسفر إعصار "إيان" عن انقطاع الكهرباء في كافة أنحاء كوبا، وأضرار مادية كثيرة، وخاصة المناطق الغربية من الجزيرة، التي لا تزال بدون كهرباء.

المصدر: تاس

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