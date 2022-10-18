هيئة المحلفين الأمريكية تبرئ الروسي دانتشينكو من تهم تضليل "اف بي آي"

وأصدرت هيئة المحلفين حكما ببراءة الروسي إيغور دانتشينكو، بعد أن وجدته غير مذنب في أربع تهم ضده، أهمها تقديم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي، وأسقطت عنه تهمة أخرى.

ووجهت التهم إلى دانشينكو كجزء من تحقيق أجراه المستشار الخاص جون دورهام، الذي يحقق في الظروف التي بدأت فيها أجهزة المخابرات في البلاد بالتجسس على مقر حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقا للمحققين الأمريكيين، فإن دانشينكو ساعد في تجميع ملف مزاعم كاذبة عن عمد بتواطؤ ترامب مع روسيا، ثم أخفى عن مكتب التحقيقات الفدرالي اتصالاته مع شخص مرتبط بالحزب الديمقراطي الأمريكي.

ويزعم أن الروسي دانشينكو، أكد لمكتب التحقيقات الفدرالي، أنه لم يناقش مطلقا مع أخصائي العلاقات العامة هذا المعلومات المستخدمة في ملف ترامب، ولكن في الواقع استندت هذه الوثيقة إلى جزء من المعلومات الواردة مباشرة من هذا الشخص.

ووفقا لضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل، كان دانتشينكو، خلال حملة ترامب في ربيع عام 2016، يجمع أدلة عن اتصالات مزعومة بين أعضاء مقر حملة ترامب مع روسيا.

وتم اعتقال الروسي في أوائل نوفمبر من العام الماضي، وفي 4 نوفمبر من العام نفسه، أفرجت المحكمة عنه بكفالة 100 ألف دولار.

ووفقا لشبكة "CNN"، يمثل الحكم الحالي للمحكمة "هزيمة محبطة" لدورهام، حيث قدم دورهام كجزء من تحقيقه قضيتين إلى المحكمة، وانتهى كلاهما بالبراءة.. من نواح كثيرة، يعد الحكم في قضية دانتشينكو بمثابة ضربة مباشرة لدورهام.

المصدر: تاس