وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نبيع أسلحة لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم الثلاثاء أن إسرائيل لا تبيع أسلحة لأوكرانيا، بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأوكراني أن كييف ستطلب مساعدة عسكرية من إسرائيل.

وقال بيني غانتس لمحطة راديو كول تشاي: "أريد أن أوضح أننا لم نبع أسلحة لأوكرانيا..قدمنا ​​لهم المساعدات الطبية والإنسانية". وأضاف: "يجب أن يكون واضحا، لم نبع لهم أسلحة".

وتأتي تصريحات غانتس بعد يوم من إعلان رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن إمدادات الأسلحة الإسرائيلية إلى أوكرانيا ستدمر العلاقات مع موسكو.

وقال مدفيديف "يبدو أن إسرائيل تستعد لتزويد نظام كييف بالسلاح" ، وهي خطوة وصفها بأنها "متهورة للغاية".

وكان وزير شؤون الشتات الإسرائيلي نحمان شاي قد قال في وقت سابق: "لقد حان الوقت لتلقي أوكرانيا مساعدة عسكرية (من إسرائيل) أيضا، تماما كما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو".

المصدر: "i24"