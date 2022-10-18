كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية أطلقت مئات القذائف بالقرب من حدودنا البحرية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية بالقرب من حدودهما البحرية.

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وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي بأن "كوريا الشمالية أطلقت حوالي 100 قذيفة قبالة ساحلها الغربي، و150 قذيفة قبالة ساحلها الشرقي، ليل الثلاثاء".

وأكدت أن "القذائف سقطت داخل المناطق البحرية العازلة" التي أنشأتها الكوريتان بموجب اتفاق أبرم عام 2018 بين الكوريتين للحد من التوترات.

وفي الأسابيع الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ والمدفعية، فيما وصفها بعض الخبراء بأنها محاولة لزيادة ترسانتها من الأسلحة وتعزيز نفوذها في المفاوضات المستقبلية مع منافسيها، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

المصدر: "أ ب"