الخارجية الروسية: روسيا لم ولن تهدد كييف بأسلحة نووية

صرح نائب مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة في الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف، أن موسكو لم تهدد كييف ولا تهددها بأسلحة نووية.

وقال فورونتسوف: "كما تعلمون، تم اعتماد مذكرة بودابست فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير حائزة للأسلحة النووية.. ووفقا للمذكرة، أعادت روسيا تأكيد التزامها تجاه أوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، هذا الالتزام يتم الوفاء به بالكامل على الدوام".

وأضاف أن "روسيا لم تهدد أوكرانيا بأسلحة نووية ولا تهدد بها".

ووفقا له، أثارت تصريحات كييف حول إمكانية مراجعة الوضع غير النووي لأوكرانيا، والتي من شأنها أن تعني محاولة لامتلاك أسلحة نووية على حساب نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قلقا شديدا.

وشدد على أنه: "بالنظر إلى تصريحات كييف الأخيرة حول الحاجة إلى ضربات نووية وقائية من قبل دول الناتو ضد روسيا، فإن هذا غير مقبول بشكل مزدوج وغير مقبول بشكل قاطع".

المصدر: نوفوستي