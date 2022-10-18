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البنتاغون: واشنطن ستركز على ردع أعمال الصين المحتملة ضد تايوان

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البنتاغون: واشنطن ستركز على ردع أعمال الصين المحتملة ضد تايوان
AP Alex Brandon
المتحدث باسم البنتاغون باترك رايدر
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أعلن البنتاغون أن الإدارة الأمريكية ستركز اهتمامها على ردع الصين لمنع أي أعمال عسكرية محتملة من قبل بكين ضد تايوان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باترك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، تعليقا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن "احتمالية استيلاء الصين على تايوان بحلول 2027": "أود ألا أحدد أي مواعيد أو أطرح فرضيات بشأن متى قد تقوم الصين بذلك، بل أود أن ألفت الانتباه إلى الكلمات التي جاءت على لسان الرئيس شي والمسؤولين الصينيين علنيا بشأن الاستعداد لاستخدام القوة لاستعادة تايوان في إطار ما يسمونه الوحدة".

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وتابع: "ولذلك فإنه من الناحية الاستراتيجية نركز اهتمامنا على ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها. وسياستنا تجاه الصين وتايوان لم تتغير. ونحن نتمسك كالسابق بسياسات "الصين الواحدة".

وأضاف: "ولذلك فإن اهتمامنا سيكون مركزا على ردع أي أعمال عسكرية محتملة وعلى دعوة الطرفين للحل السلمي لتلك القضايا".

واعتبر أن تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ "لا تساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد أن الولايات المتحدة تعتزم "العمل مع الحلفاء والشركاء على ضمان الردع لعدم الوصول إلى هذه النقطة"، في إشارة إلى خطر اندلاع نزاع حول تايوان.

وكان الرئيس الصيني قد أعلن خلال افتتاح المؤتمر الجديد للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين تسعى للوحدة مع تايوان بشكل سلمي، لكنها قد تستخدم القوة في حال الضرورة.

المصدر: تاس

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