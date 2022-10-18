البنتاغون: ليس لدينا أدلة تثبت تزويد إيران لروسيا بالمعدات العسكرية

صرح باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون، بأن الولايات المتحدة لا تمتلك أدلة دامغة تؤكد أن إيران تزود روسيا بالمعدات العسكرية.

جاء ذلك تعليقا على مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" زعمت فيه حصولها على معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بشحنة من الصواريخ الباليستية، وصواريخ "فتح -110"، وصواريخ "زولفيغار" يصل مداها ما بين 300 – 700 كلم، بالإضافة إلى شحنة مسيرات.

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ومن جهتها نفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء صحة المزاعم الأمريكية وأكدت موقفها الرافض لتزويد أي من روسيا وأوكرانيا بالمعدات العسكرية في هذا الصراع.

وأوضحت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن إثارة قضية المسيرات الإيرانية، مجرد بروباغاندا إعلامية أمريكية.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن الكرملين ليس لديه أي معلومات حول موضوع المسيرات الإيرانية.

المصدر: نوفوستي