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وزير الدفاع التركي: يمكن حل المشاكل مع اليونان بالحوار

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وزير الدفاع التركي: يمكن حل المشاكل مع اليونان بالحوار
(وكالة "الأناضول" التركية)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار
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أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن اعتقاده بإمكان حل المشاكل مع اليونان "عن طريق المحادثات والحوار المتبادل".

وفي كلمة عقب انتهاء فعاليات يوم المراقب لمناورات "الإطلاق الحر -2022"، قال أكار إن بلاده "تواصل بإصرار نهجها هذا"، وأضاف: "ولكن يجب أن يعلم الجميع أننا لن نسمح بأمر واقع أو موقف غير مرغوب فيه بأي شكل من الأشكال، وننتهج دائما سياسة مسؤولة وحكيمة وصبورة".

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وأشار أكار إلى اللقاء الذي جمعه بنظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس في بروكسل الأسبوع الماضي، وقال: "أعربت خلال اللقاء عن مشاعرنا وأفكارنا، وأكدت ضرورة مواصلة الحوار ولقائنا والتباحث من أجل حل شامل ودائم، وأنه يمكن حل المشاكل هذه في إطار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي".

 

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية

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