البيت الأبيض: واشنطن مصممة على ضمان نجاح حوار تبادل السجناء مع روسيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة مصممة على ضمان نجاح حوار تبادل السجناء مع روسيا.

وقالت: "عودة بريتني غراينر وبول ويلان إلى وطنهما يمثل أولوية للإدارة الأمريكية الحالية".

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وأضافت: "سنواصل التفاوض مع روسيا عبر قنواتنا حول احتمالات تبادل السجناء حتى يتحول من أولوية إلى واقع".

وتقضي الأمريكية بريتني غرينر حكما بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، فيما يقضي الأمريكي بول ويلان عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس.

المصدر: تاس