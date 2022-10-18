الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 11 شخصا و4 منظمات إيرانية

أعلن الاتحاد الأوروبي عبر بيان رسمي، فرض عقوبات على 11 شخصا، و4 منظمات، ومسؤول في الشرطة الإيرانية، كما وتم اتخاذ تدابير تقييدية ضد قوات ميليشيا الباسيج.

وشملت العقوبات، مسؤولين في الأمن السيبراني للحرس الثوري، وضباط كبار في الشرطة، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحجة مشاركتهم في قمع المتظاهرين المعارضين للدولة.

وأوضح البيان أنه سيتم تجميد أصول الأفراد والمنظمات الموجودة في الاتحاد الأوروبي التي أدرجت ضمن قائمة العقوبات.

المصدر: سبوتنيك