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القوات البرية للجيش الإيراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح

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القوات البرية للجيش الإيراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح
AP
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أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن "هذه القوات حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج مختلف أنواع الأسلحة، وهي على أتم الجاهزية لمواجهة أي اعتداء".

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وشدد العميد حيدري على أن "القوات البرية للجيش الإيراني هي قوات مفصلية، وهذا يعني بكل تأكيد تمتعها بالجهوزية لدرء أي نوع من الأخطار في أي مستوى وزمان ومكان".

وأشار إلى "أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة" قائلا: "إن الجيش الذي يتمتع بالجهوزية القتالية لكنه لم يبلغ الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة، لا يمكنه ادعاء الاقتدار، وإن ذلك البلد هو بلد غير مستقل ويتبع الغير".

وأكد العميد حيدري أن "هذه القوات قد حققت الاكتفاء الذاتي في 23 حقلا عسكريا، بالإضافة إلى إنتاج مختلف أنواع الأسلحة".

المصدر: "فارس" 

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