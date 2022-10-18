ماسك يطلق مسمى "حرب المسيرات الأولى" على الصراع في أوكرانيا

أطلق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر صفحته في "تويتر" على الصراع في أوكرانيا مسمى "حرب المسيرات الأولى".

جاء تعليق ماسك ردا على منشور لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية حول فاعلية المسيرات التي تعتمد عليها روسيا بشكل كبير لضرب أهدافها في أوكرانيا.

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ومن جهتها ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 2266 مسيّرة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في الـ 24 من فبراير.

Drone War Ihttps://t.co/erVME0CbbN — Elon Musk (@elonmusk) October 18, 2022

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين خصصوا المليارات من الدولارات لشن بروباغاندا إعلامية واسعة النطاق ضد روسيا، الأمر الذي وصفته الخارجية الروسية بسياسة تضليل العقول.

المصدر: نوفوستي