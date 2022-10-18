روسيا وإيران توقعان اتفاقية تعاون شامل

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران وموسكو ستوقعان اتفاقية تعاون شامل بين البلدين بنهاية عام 2022.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن الوزير قوله: في الفيلم الوثائقي "المجال الدبلوماسي"، إن "هذا الاتفاق سيوقع في طهران أو موسكو قبل نهاية العام".

ويذاع الفيلم الوثائقي "المجال الدبلوماسي" في إيران على القناة التلفزيونية الأولى، وهو مخصص للحقائق غير المعروفة للسياسة الخارجية الإيرانية خلال الأشهر الثلاثة عشر الأولى من رئاسة إبراهيم رئيسي، الذي ترأس الحكومة الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: نوفوستي