الخزانة الأمريكية: واشنطن تعتزم صرف 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لأوكرانيا

عقدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اجتماعا افتراضيا مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، أكدت خلاله التزام الولايات المتحدة بدعم نظام كييف ضد روسيا.

وأشارت يلين إلى أن واشنطن تعتزم صرف مبلغ 4.5 مليار دولار بشكل عاجل، وأضافت أنه مع هذا المبلغ يصل إجمالي المساعدات الأمريكية لنظام كييف إلى 13 مليار دولار، تم تقديمها على شكل منح.

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وحثت الوزيرة شركاء واشنطن على تقديم المساعدات المالية العاجلة لنظام كييف، لتمكينه من إعادة الإعمار وإقامة مشاريع التعافي العاجلة للبنى التحتية والمؤسسات الحكومية.

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية