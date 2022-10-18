الرئيس اللبناني يدعو "توتال إينرجي" إلى بدء التنقيب في "البلوك رقم 9" سريعا

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، شركة "توتال إينرجي" إلى بدء التنقيب في المجمع النفطي "البلوك رقم 9" سريعا.

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وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون استقبل وفدا من شركة "توتال اينرجي" اليوم، وتوجه له بالقول: "لبدء التنقيب في "البلوك رقم 9" سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

رئيس الجمهورية مستقبلا وفدا من شركة "توتال اينرجي": لبدء التنقيب في "البلوك رقم 9" سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية pic.twitter.com/hoOoFAzJdA — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 18, 2022

المصدر: RT