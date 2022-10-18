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الرئيس اللبناني يدعو "توتال إينرجي" إلى بدء التنقيب في "البلوك رقم 9" سريعا

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الرئيس اللبناني يدعو
AFP
الرئيس اللبناني ميشال عون
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دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، شركة "توتال إينرجي" إلى بدء التنقيب في المجمع النفطي "البلوك رقم 9" سريعا.

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وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون استقبل وفدا من شركة "توتال اينرجي" اليوم، وتوجه له بالقول: "لبدء التنقيب في "البلوك رقم 9" سريعا للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

المصدر: RT

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