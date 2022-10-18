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وسائل الإعلام: إسرائيل ترفض طلب كييف إجراء محادثات هاتفية

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وسائل الإعلام: إسرائيل ترفض طلب كييف إجراء محادثات هاتفية
Sputnik
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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلا عن مصدر مجهول، أن إسرائيل ألغت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع بيني غانتس ونظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

ووفقا للصحفيين الإسرائيليين، كانت آخر مرة تحدث فيها غانتس وريزنيكوف في أبريل الماضي، وتم تأجيل المحادثة المقرر إجراؤها في 24 أغسطس خمس مرات بالفعل، رفضت إسرائيل يوم الاثنين، طلب أوكرانيا لإجراء محادثة هاتفية بين الوزيرين.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إنه سيرسل مذكرة رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية يطلب منها تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.

وفي وقت سابق، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من إسرائيل خطوة متهورة من شأنها أن تدمر العلاقات بين تل أبيب وموسكو.

المصدر: نوفوستي

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