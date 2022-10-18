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واشنطن: "شركة "لافارج" اتخذت "خيارا لا يمكن تصوره" للقيام بأعمال تجارية مع "داعش"

أخبار العالم

واشنطن:
AFP
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قالت وزارة العدل الأمريكية إن شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت عملت عن علم مع تنظيم "داعش" في سوريا لتعزيز حصتها بالسوق وإلحاق الضرر بالمنافسة، معلنة غرامة ضدها بـ778 مليون دولار.

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تغريم شركة "لافارج" بدفع 778 مليون دولار في الولايات المتحدة لدعمها مجموعات إرهابية بسوريا

وأوضح المدعي العام بوزارة العدل الأمريكية بريون بيس قائلا: "في خضم حرب أهلية، اتخذت "لافارج" خيارا لا يمكن تصوره بوضع الأموال في أيدي داعش، إحدى أكثر المنظمات الإرهابية بربرية في العالم، حتى تتمكن من مواصلة بيع الإسمنت".

وأعلنت شركة "لافارج" ومجموعة "هولسيم" الأم أن "شركة لافارج الفرنسية العملاقة للأسمنت، ستدفع غرامة قدرها 778 مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية لدعمها الجماعات الإرهابية في سوريا خلال الحرب الأهلية السورية".

المصدر: "فرانس برس"

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