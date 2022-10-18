المفوضية الأوروبية تقدم خطة لحماية البنية التحتية للاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم خطة لحماية الطاقة الأساسية للاتحاد الأوروبي والبنية التحتية الرقمية والنقل والفضاء بعد التخريب في خطوط الغاز "السيل الشمالي".

ووفقا لبيان المفوضية: "يهدف المشروع إلى تعظيم وتسريع أعمال حماية البنية التحتية الحيوية في ثلاث مجالات ذات أولوية، التأهب والاستجابة والتعاون الدولي.. ولهذه الغاية، فإن المشروع ينص على دعم أقوى ودور تنسيقي للمفوضية لتحسين التأهب والاستجابة للتهديدات الحالية، فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومع البلدان الثالثة المجاورة، ينبغي إعطاء الأولوية للقطاعات الرئيسية للطاقة والبنية التحتية الرقمية والنقل والفضاء".

ودعت المفوضية الأوروبية، كجزء من الخطة دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء اختبارات ضغط للمنظمات التي تشغل البنية التحتية الحيوية.

وأضاف البيان: "تدعو المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى إجراء اختبارات ضغط للمنظمات التي تشغل البنية التحتية الحيوية، بناء على مجموعة مشتركة من المبادئ التي تم تطويرها على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وسيعمل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على تشكيل فريق عمل لحماية البنية التحتية الحيوية.

المصدر: تاس