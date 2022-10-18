تقارير: "الليكود" ينفق على الإعلانات في الوسط العربي أكثر من أي حزب عربي في إسرائيل

أفادت تقارير نقلها الإعلام العبري بأن حزب "الليكود "برئاسة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو يستثمر أموالا في صفحته العربية المخصصة في "فيسبوك" أكثر من أي حزب عربي في إسرائيل.

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وأوضحت التقارير أن "الليكود" أنفق 13500 دولار على إعلانات فيسبوك باللغة العربية بين 17 يوليو المنصرم و 14 أكتوبر الجاري.

ولفتت التقارير إلى أن "فيسبوك" هو أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما في المجتمع العربي.

وتمت الإشارة إلى أن إعلانات حزب الليكود ركزت على أمرين: "فكرة أن المشرعين العرب الحاليين فاسدون وتهمهم المصالح، وأن نتنياهو هو من يمكنه استعادة القانون والنظام في المجتمع العربي الإسرائيلي".

وذكرت التقارير أن هدف الليكود من هذه الإعلانات هو تطبيع فكرة عودة نتنياهو إلى السلطة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء صفحة "الليكود" بالعربية في "فيسبوك"، في فبراير 2021، ولديها أكثر من 66000 متابع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن نتنياهو لم يدخر جهدا في محاولاته للتأثير على الوسط العربي، مستعرضا اللقب الذي ادعى أنه أطلقه عليه مؤيدون عرب، "أبو يائير".

المصدر: "I24"