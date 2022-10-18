رئيس فنلندا يدعو إلى مواصلة الحوار مع روسيا
Globallookpress IMAGOMarkku Ulander
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اعتبر الرئيس الفنلندي سولي نينيستيو أنه من المهم الحفاظ على الحوار مع روسيا من أجل وقف التصعيد في أوكرانيا.
قال نينيستيو متحدثا في ندوة "روز روث" حول القضايا الأمنية للجمعية البرلمانية لحلف "الناتو": "في حالة لا تستطيع فيها أوكرانيا وروسيا التحدث مع بعضهما البعض، يجب على القوى العظمى المحيطة بهما أن تبدأ المناقشات، ليس للوصول إلى اتفاق سلام، ولكن لمحاولة إنقاذ العالم من التصعيد".
أشار الرئيس الفنلندي مرة أخرى إلى أن انضمام بلاده إلى حلف "الناتو" هو مصلحة مشتركة.
وقال: "نحن في فنلندا نريد أن نتحدث ليس فقط عما يمكن أن يقدمه لنا الناتو، ولكن أيضا عما يمكن أن نقدمه للحلف".
المصدر: نوفوستي