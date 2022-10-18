 
مباشر

برئاسة بوتين.. مجلس الأمن الروسي ينظر في تهديدات الأمن القومي

أخبار العالم

برئاسة بوتين.. مجلس الأمن الروسي ينظر في تهديدات الأمن القومي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u06z

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء مع اعضاء مجلس الأمن الروسي عبر خاصية الكونفريس (الفيديو).

وجاء في بيان الكرملين: "سيعقد فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي عبر الفيديو كونفرنس.. ومن المقرر النظر في القضايا المتعلقة بتحييد التهديدات للأمن القومي في مجال الهجرة وتنظيم عمليات الهجرة لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والاستقرار الاجتماعي والسياسي".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا