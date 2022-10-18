برئاسة بوتين.. مجلس الأمن الروسي ينظر في تهديدات الأمن القومي

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء مع اعضاء مجلس الأمن الروسي عبر خاصية الكونفريس (الفيديو).

وجاء في بيان الكرملين: "سيعقد فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي عبر الفيديو كونفرنس.. ومن المقرر النظر في القضايا المتعلقة بتحييد التهديدات للأمن القومي في مجال الهجرة وتنظيم عمليات الهجرة لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والاستقرار الاجتماعي والسياسي".

المصدر: نوفوستي