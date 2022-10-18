السفير الأمريكي في أنقرة: لا نساند طرفا ضد آخر في بحر إيجة

قال السفير الأمريكي في أنقرة، جيف فليك، إن الولايات المتحدة ليست مع طرف دون طرف في بحر إيجة.

وأضاف السفير الأمريكي، "لا يوجد أيّ تغيير في موقف الولايات المتحدة الأمرييكية، بشأن الأمن في بحر إيجه.. تعاوننا في مجال الأمن، مع حلفائنا في الناتو تركيا واليونان، لا يميل للانحياز لصالح أحد الشركاء أو زعزعة التوازن"

ولفت إلى أن تعاون بلاده الدفاعي مع اليونان "يعزز الجناح الشرقي لحلف الناتو، من خلال دعم أوكرانيا، ودعم حلفائنا في الناتو في وسط وشرق أوروبا.. جهودهنا المشتركة تركز حاليا على إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا".

وأكد السفير أن الهدف الأساس الذي نتشاركه مع حلفائنا في الناتو، تركيا واليونان، هو ضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

كما أشاد السفير الأمريكي بدور تركيا "لا سيما من خلال نقل الأمن الغذائي إلى مستوى أعلى، وتحسين الحوار بين أوكرانيا وروسيا".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قد أكد في مكالمة هاتفية أمس الاثنين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على أن تركيا لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في بحري إيجه والمتوسط، مؤكدا على ضرورة "إنهاء اليونان ممارساتها المتجاهلة للقانون الدولي وخطاباتها الاستفزازية".

المصدر: RT