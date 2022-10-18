إطلاق نار على نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت الشرطة الإسرائيلية إن مبنى داخل قاعدة سالم في الضفة الغربية، تعرض لإطلاق نار تسبب في ضرر طفيف، ورد ضباط حرس الحدود بإطلاق النار، ولا إصابات.

وذكرت الشرطة في بيان، أن "مبنى داخل قاعدة سالم بالقرب من بلدة تحمل الاسم نفسه تعرض لضرر طفيف ورد ضباط حرس الحدود بإطلاق النار، وفر المسلحون الفلسطينيون إلى منطقة جنين"، مبينة أن "ضباطها والجيش الإسرائيلي شنوا عملية بحث للعثور على المشتبه بهم".

وأكدت أنه "لم يصب أي من الضباط أو الجنود".

المصدر: i24news