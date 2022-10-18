وسائل الإعلام تكشف المواقع التي تعرضت للاستهداف في أوكرانيا

نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية مواقع المنشآت ومرافق البنية التحتية الأوكرانية التي دوت فيها الانفجارات من جراء الضربات الروسية والتي أدت إلى شبه تعطلها.

وأوردت السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام ما تم استهدافه من منشآت ومرافق البنى التحتية:

أبلغت سلطات كييف عن نشوب حريق في تروشينسكايا CHPP-6. وتم إلغاء بعض الإمدادات في المدينة.

دوي انفجارين واشتعال حريق هائل على إثرهما في منشأة للبنية التحتية للطاقة في مدينة دنيبرو، وبحسب السلطات المحلية، فقد انقطعت الكهرباء في بعض مناطق نهر دنيبر وسينيلنيكوف وفاسيلكوفكا. إضافة إلى توقف إحدى محطات الضخ في قناة نهر دنيبرو.

في جيتومير دوى انفجاران في منشآت الطاقة في المنطقة.

في خاركوف تعرضت منطقة مشروع صناعي لقصف، وتوقف المترو في المدينة عن الحركة.



المصدر: RT