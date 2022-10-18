السفير الأوغندي: إفريقيا تستحق مقعدا دائما في مجلس الأمن الدولي

صرّح السفير الأوغندي لدى موسكو، موزيس كيزيغي، بأن الدول الإفريقية يجب أن تمثل في مجلس الأمن الدولي وفقا لحجم السكان وحجم الاقتصاد.

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وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الأوغندية في موسكو: "هذا هو موقف الاتحاد الإفريقي. نحن نستحق أن نكون عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وفقا لحجم الاقتصادات والسكان. أعتقد أنه يجب على الدول تغيير تكوين مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية مدغشقر، ريتشارد راندريماندراتو، في تصريح لوكالة نوفوستي أن بلاده تؤيد إصلاح مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي سيضمن مشاركة أكبر للدول الإفريقية في عمل هذه الهيئة.

يشار إلى أن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانونا، وفيما تتمتع الدول الخمس دائمة العضوية، روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بحق النقض، الفيتو، لا يملك عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن مثل هذا الحق. ومن وقت لآخر، تطلق بعض الأطراف نداءات مطالبة بحرمان هذه الدولة أو تلك من حق النقض.

المصدر: نوفوستي