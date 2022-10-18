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مبادرات إنسانية قدمها الوفد الروسي خلال زياراته للمحافظات السورية

أخبار العالم

مبادرات إنسانية قدمها الوفد الروسي خلال زياراته للمحافظات السورية
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قام الوفد الروسي الزائر لسوريا بعدة مبادرات إنسانية شملت عددا من المحافظات السورية خلال زيارته هذه.

وقام الوفد الروسي بتسليم محطة كهرباء ألواحا شمسية إلى دير مار تقلا البطريركي في مدينة معلولا السورية.

كما قام الوفد الروسي بتسليم مواد إنسانية ومولدات لعائلات القتلى من العسكريين السوريين في محافظة حماه، ومولدات ومطهرات إلى مستشفيات مدينتي دمشق وحمص.

كما تم عقد اجتماعات بين ممثلي الوزارات والإدارات والجامعات في روسيا وسوريا، وتوقيع عدد من الاتفاقيات حول التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجال الرعاية الصحية والتعليم.

المصدر: RT

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