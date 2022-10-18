خبير أكاديمي روسي: ماذا لو لم تبع الإمبراطورية الروسية ألاسكا للولايات المتحدة؟

حدد خبير أكاديمي روسي إحدى عواقب بيع الإمبراطورية القيصرية الروسية منطقة ألاسكا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المشاكل حول القطب الشمالي ما كانت لتصل إلى هذا الحد لولا ذلك.

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وفي التفاصيل، ذكر ألكسندر أبراموف، مدير مركز الشرق الأقصى لاقتصاديات التنمية والتكامل لروسيا في آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ التابع لجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، أن المشاكل الحالية حول القطب الشمالي ما كانت لتكون حادة جدا لو لم تبع الإمبراطورية الروسية منطقة ألاسكا للولايات المتحدة قبل 155 عاما.

وكان جرى بيع ألاسكا للولايات المتحدة الأمريكية في عهد الإمبراطور الروسي ألكسندر الثاني في عام 1867. وبلغت قيمة الصفقة 7.2 مليون دولار. واستحوذت الولايات المتحدة رسميا في 18 أكتوبر 1867 على ألاسكا. ويعد تاريخ 18 أكتوبر في الولايات المتحدة، يوم ألاسكا، كما يعتبر يوم توقيع المعاهدة (صفقة الشراء) عطلة رسمية هناك. ويسمى هذا اليوم بيوم سيوارد، ويحتفل به آخر يوم اثنين من شهر مارس.

وقال أبراموف بهذا الشأن: "إذا تحدثنا عن عواقب قرارالبيع ، فألاسكا لو بقيت تحت سلطة الإمبراطورية الروسية، ثم خضعت لولاية الاتحاد السوفيتي، فإن المشاكل التي تنشأ الآن حول القطب الشمالي ما كانت لتكون حادة جدا. كما أن موقف الولايات المتحدة سيكون مختلفا تماما".

وأشار الخبير الاكاديمي الروسي إلى أنه إضافة إلى ألاسكا، كانت هناك مناطق أخرى تم نقلها وبيعها للولايات في ذلك الوقت.

ولفت أبراموف في هذا السياق إلى أن "الإمبراطورية الروسية كانت من أوائل الدول التي ساندت الولايات، خلال الحرب الأهلية وأثناء حرب التحرير، وأرسلت فصيلا لدعم الولايات المتحدة، ودعمت حركة التوق إلى الحرية في تلك المنطقة. هذه قصة متناقضة وعاصفة. لكن ما حدث حدث، والتاريخ ليس له مزاج شرطي، وما هو الآن إلا توضيح لواقعة حدثت قبل 155 عاما".

المصدر: نوفوستي