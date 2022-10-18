غروسي: اتفاق بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه الذرية هذا العام أمر ممكن

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه الذرية قبل نهاية العام الجاري.

وقال غروسي للصحفيين، يوم الاثنين: "أعتقد أن هذا الأمر ممكن. كان لدينا حوار جيد مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. ومن المهم أن يكون هناك اتفاق بشأن المبادئ الأساسية لحماية محطة زابوروجيه".

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وتابع: "وهذا ممكن. ويجب مواصلة العمل".

وأعرب غروسي عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا، وبأسرع وقت ممكن.

يذكر أن غروسي قد التقى بالرئيس الروسي في 11 أكتوبر الجاري لمناقشة القضايا المتعلقة بعمل محطة زابوروجيه، التي زارها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر، وأصدر في أعقاب الزيارة تقريرا، دعا فيه إلى وقف العمليات القتالية في محيط المحطة، محذرا من إلحاق الأضرار بأجهزتها ومنشآتها.

المصدر: نوفوستي