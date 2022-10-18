 
مباشر
عاجل
أستراليا تتخلى عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

غروسي: اتفاق بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه الذرية هذا العام أمر ممكن

أخبار العالم

غروسي: اتفاق بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه الذرية هذا العام أمر ممكن
Globallookpress Pavel Bednyakov/Kremlin Pool
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u02o

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي عن ثقته بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه الذرية قبل نهاية العام الجاري.

وقال غروسي للصحفيين، يوم الاثنين: "أعتقد أن هذا الأمر ممكن. كان لدينا حوار جيد مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. ومن المهم أن يكون هناك اتفاق بشأن المبادئ الأساسية لحماية محطة زابوروجيه".

إقرأ المزيد
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه فقدت اتصالها بخط شبكة الكهرباء الخارجية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه فقدت اتصالها بخط شبكة الكهرباء الخارجية

وتابع: "وهذا ممكن. ويجب مواصلة العمل".

وأعرب غروسي عن رغبته في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا، وبأسرع وقت ممكن.

يذكر أن غروسي قد التقى بالرئيس الروسي في 11 أكتوبر الجاري لمناقشة القضايا المتعلقة بعمل محطة زابوروجيه، التي زارها وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر، وأصدر في أعقاب الزيارة تقريرا، دعا فيه إلى وقف العمليات القتالية في محيط المحطة، محذرا من إلحاق الأضرار بأجهزتها ومنشآتها.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا