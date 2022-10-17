روسيا تحذر من عواقب أي تدخل خارجي في هايتي

حذرت روسيا من أي تدخل خارجي محتمل في الوضع في هايتي، داعية كذلك إلى دراسة تداعيات نشر أي قوات أجنبية على أراضي البلاد.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، إن "تدخلا خارجيا في العمليات السياسية في هايتي وإخضاع هذا البلد لطموحات اللاعبين الإقليميين المعروفين، الذين ينظرون إلى القارة الأمريكية بمثابة باحتهم الداخلية، أمر مرفوض".

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وتابع: "درسنا الخيارات التي قدمها الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش)، لرد المجتمع الدولي على توجه رئيس وزراء هايتي أرييل هنري. وانتبهنا إلى مختلف الآراء بهذا الشأن داخل مجتمع هايتي. وتدعو مجموعات معارضة كثيرة لعدم السماح بالتدخل الخارجي".

وأضاف: "ندعو لأخذ تلك الآراء بعين الاعتبار، ودراسة كافة تداعيات لنشر أي قوات أجنبية ضمن إطار دولي أو إقليمي على الجزيرة".

وأكد بوليانسكي أن روسيا لا تستطيع أن تؤيد المحاولات "لتمرير يتضمن عقوبات بشكل سريع" في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن مسألة تطبيق العقوبات تتطلب دراسة عميقة ومناقشة نص القرار.

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي إلى دراسة مسألة نشر قوات دولية في هايتي للتعامل مع الأزمة الإنسانية هناك، وذلك في أعقاب توجه رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري إلى المجتمع الدولي بطلب المساعدة في محاربة العصابات المسلحة والأزمة الإنسانية، بما في ذلك فك الحصار عن الطرق في البلاد من أجل وصول الوقود إلى محطات التزود، إضافة إلى محاربة انتشار الكوليرا، ونقل مياه الشرب والأدوية إلى هايتي.

وأعلنت الولايات المتحدة والمكسيك أنهما تعملان على مسودتي قرار لمجلس الأمن الدولي، يتضمن أحدهما فرض عقوبات على المتورطين في الأنشطة الإجرامية في هايتي وحظرا على توريدات الأسلحة، والثاني تشكيل بعثة دولية لدعم الأمن في البلاد.

المصدر: تاس