خبير: الجميع في أوروبا متوترون بسبب أزمة الطاقة

صرح رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الاقتصاد الرقمي الروسي غيرمان كليمينكو، أن معاناة أوروبا من مشاكل كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ستؤدي لتدمير سلاسل الإنتاج في الاتحاد الأوروبي.

وأشار الى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، أطلق بالفعل عملية تدمير سلاسل الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال كليمينكو لإذاعة "سبوتنيك": "في أوروبا يشعر الجميع بالتوتر الشديد، لأنه ليس من الواضح تماما ما الذي سيحدث بعد ذلك.. توقف مصنع، ويبدو أن مصنعا واحدا ليس كثيرا.. ولكن مع ذلك، تتعطل سلاسل الإنتاج، وينتقل الطلب إلى مناطق أخرى، ويبقى الناس في هذه المنطقة بدون عمل.. وقد بدأ في كل مكان تخصيص ميزانيات للدعم الاجتماعي، يحتاج الناس إلى دفع أموال إضافية.. هناك حالة عدم يقين كبيرة.. نحن في روسيا، لأن لدينا النفط والغاز هناك بعض اليقين، ونحن نفهم تقريبا ما هو أكبر لن يختفي الغاز، على الأقل بالنسبة للسكان".

وأضاف: "من المهم الحديث عن السعر الذي يمكننا به توفير الكهرباء لمصاهر الألمنيوم، ومصافي الألومينا، من أجل علماء المعادن، وأوروبا لديها مشكلة كبيرة في هذا المجال".

وبحسب كليمينكو، فإن إطلاق الروبل الرقمي يعتبر ضرورة موضوعية يدركها المشاركون في السوق بشكل متزايد، ويجري في روسيا تنفيذ مفهوم الروبل الرقمي للبنك المركزي، وقد تم بالفعل إطلاق مشروع تجريبي.

وأوضح كليمينكو: "لقد قاوم البنك المركزي إطلاق الروبل الرقمي لفترة طويلة جدا.. علاوة على ذلك، لم تكن المشكلة أنه لا يريد القيام بذلك، لكنهم كانوا يخشون ألا يحتاجه أحد.. والآن وصلنا أخيرا المرحلة التي تجري فيها الاختبارات في مكان ما من الروبل الرقمي.. من الجيد أن يكون المدعي العام على دراية بالروبل الرقمي، ومن الجيد أنه يعتقد أنه سيساعد في مكافحة الفساد. ربما سيساعد ذلك، لأن تتبع النقود الرقمية أسهل على أي حال، على عكس النقد".

وأشار المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، أن ظهور الروبل الرقمي سيخلق حماية إضافية للمعاملات من الفساد، فضلا عن حماية معاملات التجارة الخارجية من تأثير الأطراف الثالثة.

المصدر: راديو سبوتنيك