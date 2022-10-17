بلينكن قلق من الدور القيادي للصين ويقول: لا يمكن السماح للعالم بالبقاء بدون قيادة أمريكية

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بأنه لا يمكن السماح للعالم بالبقاء بدون قيادة الولايات المتحدة، مشيرا الى أن المساعدات لأوكرانيا هدفها منع نشوب نزاعات في مناطق أخرى.

وقال بلينكين في حدث بجامعة ستانفورد: "من وجهة نظرنا، هذه مسابقة لشكل ما سيحدث بعد فترة الحرب الباردة، ستنعكس قيمهم.. لدينا خيار بسيط العالم لا ينظم نفسه.. بالنسبة للولايات المتحدة، الخيار هو، إذا لم نشارك في التنظيم، وإذا لم نأخذ دورا قياديا، فهذا يعني أحد الأمرين، سيشارك طرف آخر ربما الصين، بطريقة لا تتوافق تماما مع مصالحنا والقيم، أو الأسوأ من ذلك، أنه لا أحد يشغله وسيكون هناك فراغ يمكن للأشياء السيئة أن تملأه قبل الأشياء الجيدة".

وأشار إلى أن، الولايات المتحدة تقدم المساعدة لأوكرانيا لمنع نشوب النزاعات في مناطق أخرى وعدم التورط فيها.

ووفقا له، فإن الوضع حول النزاع الأوكراني يقوض المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتي كانت تهدف إلى "تجنب صراع جديد بعد الحرب العالمية الثانية".

وقال: "إذا لم ندافع عن هذا، فهناك خطر فتح صندوق باندورا".

وشدد بلينكن على أنه، إذا ظهرت صراعات جديدة، فإن الولايات المتحدة ستشارك فيها حتما، لذلك يجب منعها حتى "لا تكون هناك حاجة للرد".

وفي وقت سابق، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، كلمات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن انتصار روسيا في النزاع بأوكرانيا سيكون هزيمة لحلف الناتو، بأنها "تأكيد لمشاركة الناتو في الحرب ضد روسيا".

المصدر: وكالات