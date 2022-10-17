أنقرة تبحث الأوضاع في بحري إيجه والمتوسط مع واشنطن

بحث المتحدّث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالِن، مع مستشار الأمن القومي الأميريكي جاك سوليفان الأوضاع في بحري إيجه والمتوسط، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية.

وحسب بيان عن الرئاسة التركية فإن قالن أجرى محادثة هاتفية مع سوليفان تناولت الأوضاع في بحر إيجه وتطورات الملف الأوكراني، والعلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن.

وأضافت أن قالن شدد على أن بلاده "لن تتردّد في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، في كل من بحري إيجه والمتوسط".

وقال البيان إن قالن أبلغ سوليڤان بأن بلاده تأمل أن تتمّ المصادقة على صفقة بيع طائرات إف-16 من الولايات المتحدة لتركيا دون شروط، وعبر عن شكره لدعم الإدارة الأمريكية لهذا الأمر.

المصدر: RT