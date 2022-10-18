واشنطن تضع عينها على الطائرات المسيرة الإيرانية

أعلن نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات على الجهات التي تتعامل مع إيران وخصوصا في مجال الطائرات المسيرة.

وقال باتيل: "كل من يتعامل مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وفي مجال نقل الأسلحة، يجب أن يكون حذرا للغاية.. لن تتردد الولايات المتحدة في فرض عقوبات وإجراءات أخرى على أولئك المتورطين في ذلك.. أنا لا أعلن عن بعض تدابير محددة، لكننا نتابع ذلك عن كثب".

وفي أغسطس، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا يزعم أن إيران تزود روسيا بطائراتها المسيرة، وبعد ذلك، أدلى ممثلو الإدارة الأمريكية ببيانات مماثلة، ومن جانبه وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف هذه الرسائل بأنها افتراء وفبركة.

وفي نهاية سبتمبر، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران لا تدعم أيا من أطراف الصراع في أوكرانيا وتعارض توريد الأسلحة الأجنبية إلى كييف وموسكو.

المصدر: تاس