عبد اللهيان: الاتحاد الأوروبي قام بإجراء غير بناء على أساس كم هائل من المعلومات الكاذبة بحقنا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه "لا يتم التسامح مع أعمال الشغب والإضرار بالممتلكات العامة وتدميرها في أي مكان في العالم، وأن إيران ليست استثناء من ذلك".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أمير عبد اللهيان: "الاتحاد الأوروبي وبناء على سوء تقدير و خطأ في حساباته، قام اليوم بإجراء غير بناء على أساس كم هائل من المعلومات الكاذبة، ولجأ من جديد إلى أداة غير فعالة ومهترئة بفرض عقوبات على الإيرانيين".

وأضاف: "في أي مكان من العالم لا يتم التسامح مع أعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة، وإيران ليست استثناء".

اتحادیه اروپا امروز با اشتباه محاسباتی، طی اقدامی غیرسازنده که مبتنی بر انبوهی از اطلاعاتِ غلط بود، دوباره به ابزار نخ‌نما و بی‌اثر تحریم علیه ایرانیان متوسل شد. اغتشاش و تخریب اموال عمومی در هیچ‌جای جهان تحمل نمی‌شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) October 17, 2022

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون من "شرطة الأخلاق"، على خلفية الحملة الأمنية على الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها إيران.

المصدر: RT + "فرانس برس"