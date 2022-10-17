بعد تصريحات بايدن واستدعاء سفيرها..واشنطن تؤكد: نثق في قدرة باكستان على السيطرة على ترسانتها النووية

أكدت واشنطن اليوم الاثنين أنها تثق في قدرة باكستان على السيطرة على ترسانتها النووية، بعدما أعرب الرئيس جو بايدن عن قلقه في هذا الصدد، ما دفع إسلام أباد لاستدعاء السفير الأمريكي.

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وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين قائلا: "الولايات المتحدة واثقة بالتزام باكستان وقدرتها على السيطرة على أسلحتها النووية".

وكان جو بايدن قد قال في خطاب إن باكستان "ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم" لأنها تمتلك "أسلحة نووية".

وأدلى بايدن بهذه التصريحات الأسبوع الماضي خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي "لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي".

وتطرق بايدن في أثناء الحفل إلى الحديث عن علاقات الولايات المتحدة بعدة دول مثل تجاه روسيا والصين ثم انتقل إلى الحديث عن باكستان بعبارات اعتبرتها وسائل إعلام "الأكثر عدائية ضد إسلام آباد".

وجاءت تعليقات بايدن بعد يومين فقط من إصدار وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المكونة من 48 صفحة.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات